Марсіанська вода, що утворюється з льоду і атмосферних випарів, не придатна для живих істот, так як сольовий розчин Червоної планети може існувати в стабільному стані всього кілька годин протягом земного року.
Вчені змоделювали «марсіанський розсіл» в сучасних умовах і прийшли до висновку, що Марс не підходить для проживання людини або відомих нам інших організмів.
Результати дослідження опубліковані в Nature Astronomy.
На сучасному Марсі при середній температурі в — 40º С вода є тільки в покладах льоду і в невеликій кількості в атмосфері. Так як тиск на Марсі у 160 разів менший за земний, то вода відразу переходить у газоподібний стан.
Але вода може бути в рідкому стані — за рахунок розчинених у ній різних солей. П'ять років тому вчені виявили на планеті темні смуги, вирішивши, що, можливо, це сезонні потоки, що мають солі хлорної кислоти. Але, як пізніше з'ясувалося, це були потоки піску. Проте, відкриття стало приводом для дослідження, як солона вода буде вести себе на поверхні Марса.
Едгар Рівера-Валентин з Місячного і планетарного інституту в Х'юстоні спільно з колегами за допомогою комп'ютерного моделювання поєднав інформацію про погодні умови, вимірювання космічних апаратів і дані лабораторних експериментів з солями, які зустрічаються на Червоній планеті. З’ясувалося, що марсіанський соляний розчин може зустрічатися на 40 відсотках поверхні планети, але в стабільному стані буде існувати лише сезонно, причому, всього 0,04 відсотка року (це близько шести годин). А його температура буде приблизно мінус 48 градусів Цельсія, що майже в два рази нижче допустимого значення для життя на Землі.
Таким чинои, відомі нам живі організми не зможуть існувати в подібному середовищі. До речі, на думку вчених, в давнину клімат Марса був більш сприятливий для життя. Близько чотирьох мільярдів років тому там могли жити літотрофи - мікроорганізми, що використовують енергію неорганічних сполук.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»