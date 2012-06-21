Випробування універсального за своїм призначенням костюма для космонавтів провели в Ісландії. Скафандр, який в майбутньому дозволить людям вільно ходити по Червоній планеті, протестували всередині діючого вулкана Грімсвотн на крижаній шапці Ватнаєкюдль. Група випробувачів пережила кілька погодних катаклізмів і технічних збоїв, але в цілому місію визнали успішною.
Як повідомляє Ісландське космічне агентство, Ватнаєкюдль – це «марсіанське середовище» в Ісландії. Саме тому це місце обрали для тестування скафандра, який, ймовірно, одягне перша людина, що помандрує на Марс.
Костюм MS1 був створений Майклом Гавкотом (Michael Lye) в Школі дизайну Род-Айленда. Прототипом став скафандр Z-2 від NASA, представлений в 2014 році. Очікується, що скафандр Z-2 буде важити 65 кг, тоді як костюм MS1 важить всього 23 кг. Космічне дітище Лая має жорсткий верх і м'яку нижню частину, шолом у вигляді міхура і вхідний люк для легкого доступу, розташований позаду.
Суворі погодні умови і нестійкий рельєф вулкана Грімсвотн, що лежить на крижаній шапці Ватнаєкюдля, забезпечили ідеальні умови для випробування скафандра. Це була максимально точна імітація полярних ділянок Марса. Команда вирушила в це віддалене місце і жила протягом шести днів в гірських хатинах на вершині вулкана, ночуючи на двоярусних ліжках і не маючи під рукою проточної води. Костюм був протестований в дії: у ньому ходили по льодовику, збирали зразки порід і навіть займалися скелелазінням.
Висновок, зроблений ісландським космічним агентством, дає зелене світло цьому складному продукту: костюм адаптується до форм тіла так вдало, що сідає по фігурі навіть людям з дуже сильно нестандартною статурою. Конструкція MS1, як вважають вчені, дозволить запобігти повторенню проблем, подібних до тієї, що виникла на початку 2019 року, коли запланований «повністю жіночий» вихід у відкритий космос був скасований через брак відповідних скафандрів.
Попутно з випробуванням скафандра були проведені дослідження, які в подальшому дозволять встановити, чи можуть льоди в полярних регіонах Місяця і Марса бути використані для ракетного палива, отримання кисню, для гідропоніки і будівництва житла в процесі колонізації планети.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»