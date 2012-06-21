У період з 24 листопада по 1 грудня 2019 року марсохід Curiosity знімав панораму марсіанської поверхні з найвищою роздільною здатністю в порівнянні з іншими фотографіями поверхні Червоної планети. Панорама складається з більш ніж тисячі зображень і містить 1,8 мільярда пікселів.
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Панорама створена за допомогою телеоб'єктива камери Mast Camera (Mastcam). Також ровер використовував інший об'єктив, щоб зняти панораму з більш низьким дозволом – майже 650 мільйонів пікселів, на ній видно частину марсохода і його щуп.
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Обидві панорами показують, як виглядає Глен Торрідон, регіон на схилі гори Шарп, який досліджує Curiosity. Марсохід запрограмували зробити ці знімки, поки команда місії з Лабораторії реактивного руху NASA була на чотирьох вихідних, і він нерухомо стояв на схилі пагорба. Щоб забезпечити рівномірне освітлення, час зйомки було обмежено між полуднем і 14:00 за марсіанським часом. В цілому зйомки зайняли шість з половиною годин.
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Самостійно дослідити місцевість, відзняту ровером, можна в інтерактивному 360-градусному відео.
«Поки багато хто з нашої команди сиділи вдома, насолоджуючись індичкою в День подяки, Curiosity створював це свято для очей. Вперше за весь час місії ми присвятили свою діяльність стереофонічною 360-градусною панорамою», – ділиться враженнями Ешвін Васавада, вчений з Лабораторії реактивного руху NASA і глава місії Curiosity.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", професор Моніка Грейді, яка вивчає планети і космос з Університету Ліверпуля Хоуп (Великобританія) стверджує, що на Марсі і Європі є життя. Вона вважає, що крижані моря під поверхнею Європи – це ідеальне місце для пошуку істот з інтелектом. На її думку, вони повинні бути чимось схожими на земних восьминогів.
Вчена вважає, що і глибокі печери на Марсі можуть мати форми життя, оскільки ці ділянки мають полегшення від інтенсивного сонячного випромінювання. «Там ви захищені від сонячного випромінювання. А це означає, що є вірогідність того, що в порах скель залишиться лід, який може стати джерелом води», – пояснює Моніка Грейді. Однак, на її думку, на Марсі форми життя мають дуже і дуже невеликий розмір, швидше за все, це бактерії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»