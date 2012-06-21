Українка завершила сезон перемогою на Підсумковому юніорському «Мастерсі» Міжнародної федерації тенісу (ITF) у віковій категорії 18 років і молодше, який у неділю завершився в Ченду (Китай). У фіналі Марта Костюк не залишила шансів Кайї Ювань зі Словенії — 6:4, 6:3, повідомляє портал btu.org.ua.
Протягом турніру 15-річна киянка, яка була цьогоріч наймолодшою учасницею, провела п’ять матчів, не програвши жодного сету своїм суперницям. Нагадаємо, що в цьому році за час виступів на юніорському рівні Марта Костюк виграла одиночний титул на Australian Open, виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи в одиночному розряді і золоту — в парному, а також стала переможницею Відкритого чемпіонату США в парі.
То хто ж вона українська сенсація? Постійно Марту тренує її мати — Таліна Костюк. Батько дівчини — Олег Костюк теж має стосунок до тенісу і свого часу був технічним директором юніорського турніру «Кубок Антея».
Саме на кортах клубу «Антей» і почала, за власним визначенням «з пелюшок», грати Марта Костюк. А ще до її нинішнього успіху доклався тренер легендарного швейцарця Роджера Федерера хорват Іван Любічіч. Дівчина наголошує, що завдяки йому істотно поліпшила рівень своєї гри.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»