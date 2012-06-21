Недорогий і досить поширений продукт, на думку косметологів, допоможе підтримувати шкіру молодою. Адже кисломолочні продукти мають досить поживних речовин і активно використовуються в приготуванні різних косметичних засобів. Однак не може бути нічого кращого, ніж маска, зроблена не з вторинних продуктів, а з натуральної кисломолочки.
Маска для обличчя, зроблена зі сметани, має багато чарівних властивостей. Живлячи клітини епідермісу, сметана надає шкірі молодий і здоровий вигляд – це допомагає прибрати прищі, чорні цятки і що найважливіше, сметана розгладжує зморшки.
Косметологи рекомендують використовувати саме домашню сметану замість магазинної, так як натуральний продукт містить куди більше корисних і поживних речовин. Сметану можна зробити і в домашніх умовах, використовуючи вершки і закваску, куплені в аптеці.
Маючи корисні речовини, зокрема вітаміни групи B, A, C і D, користь сметани для шкіри обличчя стає бездоганною. Уже після перших застосувань результат стає очевидним. Маска зі сметани омолоджує на 10 років. Вона допомагає позбутися від темних кіл під очима, робить глибокі зморшки менш яскраво вираженими і буквально «стирає» з обличчя прищі.
Перед нанесенням маски, обов'язково треба добре очистити шкіру обличчя. Жирність сметани ж необхідно підбирати відповідно до типу шкіри, чим жирніша шкіра, тим менший відсоток жиру повинна мати сметана. Маску необхідно тримати на обличчі не менше 20 хвилин, щоб усі компоненти змогли належним чином подіяти. Для посилення ефекту можна додати яйце, банан, лимон або ж мед. Результат просто вражаючий, яким не завжди може похвалитися навіть найдорожчий косметичний засіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»