У лікарнях Бельгії, де наразі нараховуються понад 12 тисяч хворих на коронавірус, для допомоги хворим на цю небезпечну хворобу почнуть використовувати маски для сноркелінгу як модель для створення апаратів з підтримувальної терапії. Про це повідомляє газета Brussels Times.
Сноркелінг – це вид плавання під поверхнею води, для якого необхідна спеціальна дихальна маска з трубкою. Вперше ці маски привернули увагу лікарів в Італії, де, через велику кількість хворих на коронавірус склалася критична ситуація з необхідним медичним обладнанням, зокрема апаратами штучного дихання. Маски для сноркелінгу стали моделлю, за якою 3D принтери створили респіратори, які допомагають підтримувати дихальні функції у пацієнтів, чий стан вважають станом середньої тяжкості. Ці пристрої розроблено командою італійських інженерів Крістіана Фракассі та Алессандро Ромайоля, щоб допомогти лікарням на півночі регіону Ломбардія, який дуже потерпає від пандемії COVID-19.
Першим госпіталем, який випробує це нововведення у Бельгії, стане брюссельський госпіталь Ерасмус.
«Від початку епідемії наш колектив безперервно адаптовував та розглядав нові можливості для лікування пацієнтів. Нас надихнув сноркелінг і досвід італійських лікарів», – написали працівники лікарні у соціальних мережах. Такі маски допоможуть істотно скоротити брак необхідного медичного устаткування. Вони одноразові й не потребують стерилізації.
Перші зразки мають надійти до лікарні вже цього тижня. Виробники стверджують, що можуть виготовляти їх сотнями, але чекають на отримання офіційного дозволу.
«До кінця тижня ми можемо виготовити 500 масок або й більше, якщо в цьому буде потреба, але нам потрібен дозвіл Федерального агентства з лікарських засобів та медичних препаратів», – сказав представник бельгійської компанії з виробництва медичного устаткування. Відповідь від урядових органів Бельгії має надійти вже найближчими днями.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»