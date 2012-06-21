За підсумками рейдів Спілки молочних підприємств спільно з громадською організацією «Громадський контроль» щодо перевірки якості молочних продуктів голова ради директорів спілки Вадим Чагаровський оприлюднив приголомшливу цифру: приблизно 40 тисяч тонн вершкового масла в Україні виробляють з чого завгодно, тільки не з молока.
Про це свідчать результати нескладного підрахунку. На виробництво 101 тисячі тонн вершкового масла, виготовлених 2016 року, мало бути використано 2,2 мільйона тонн молока, насправді ж — на 898 тисяч тонн менше. Отже, за висловом Вадима Чагаровського, 40 тисяч тонн масла виробляють «із повітря». Тобто це фальсифікат. Найчастіше для цього використовують не повітря, а рослинні жири, найперше пальмову олію, яка серед олій найдешевша. Зауважимо: в натуральному вигляді вона не шкідлива, але після згущення набуває не бажаних для людського організму властивостей. А платимо за неї як за вершки!
На думку експерта, фальсифікацією масла займаються невідомі малі приватні підприємства. Отже, якщо побачили у продажу марку, про яку ніколи не чули — стережіться, особливо якщо виробник не вказує на упаковці контактних даних. І ще якщо масло в холодильнику залишається м’яким,— це також недобра ознака.
Варто додати, що раціональна норма споживання молочних продуктів в Україні, за даними Міністерства охорони здоров’я, має становити 380 кілограмів на душу населення. Українці споживають лише трохи більш як 200. Якщо ж узяти до уваги, що частина молочних продуктів насправді не молочні, то виходить ще менше.
Як зауважують в Асоціації виробників молока, у 2015 році споживання молочних продуктів різко впало: на 12,9 кілограма — до 209,9 кілограма на особу. 2016 року воно фактично не змінилося — 209,4 кілограма. У 2017 році, за очікуваннями, на середньостатистичного українця припаде 204,9 кілограма молочних продуктів.
Володимир ГОНЧАРЕНКО
для «Урядового кур’єра»