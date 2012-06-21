Влада Данії заявляє, що взяла під контроль поширення коронавірусу. Про це під час виступу у данському парламенті заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. «Інфекція перебуває під контролем, а це свідчить про те, що данська стратегія досягла успіху на важкій першій фазі», — додала очільниця уряду.
Нині у Данії нараховується близько 9400 випадків захворювання на коронавірус, з них 443 — смертельні. З 1 квітня в Данії озпочали проводити тести на COVІD – 19 тим, хто має легкі симптоми хвороби. Тоді, як раніше тестування на коронавірус робили лише пацієнтам із середньою та важкою симптоматикою.
Данія, як і більшість країн ЄС, закрила ясла, школи, коледжі, ресторани, спортзали й перукарні, щоб таким чином запобігти поширенню небезпечного захворювання. Тепер деякі з цих обмежень скасовано. Наприклад, дітям до 6-го класу було дозволено повернутися до школи, а перукарні, а також тату салони відновили свою роботу. Друга фаза виходу з карантину має розпочатися в Данії після 10 травня.
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«Урядового кур’єра»