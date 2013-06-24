Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою захисників Харківщини, що тримають оборону в місті Вовчанськ, зокрема командний пункт 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

«Говорили з командуванням підрозділу. Заслухав детальні доповіді командира щодо тактичної обстановки у смузі відповідальності, концентрації сил і засобів противника. Дякую особовому складу за стійкість, відвагу та професіоналізм», — сказав очільник Міноборони.

Міністр побував на командному пункті 113 окремої бригади територіальної оборони, яка також тримає позиції поблизу Вовчанська. Він заслухав доповіді командування щодо поточної ситуації, стану оборонних позицій, забезпечення особового складу та підсумків виконання бойових завдань.

«Окрему увагу приділили питанням забезпечення засобами спостереження та зв’язку, безпілотниками, а також питанням ротацій, логістики й медичного забезпечення», — зазначив міністр.

Денис Шмигаль відвідав координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.

«Посилюємо український протиповітряний щит для ефективної протидії російському терору. У межах наради ухвалили певні рішення», — підкреслив міністр оборони.

За його словами, координаційний центр на Харківщині показав високу ефективність роботи. Масштабування цього досвіду на інші регіони дасть змогу оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами, залученими до протидії повітряним атакам, і забезпечити максимальний захист критичної інфраструктури та мирного населення.

«Україна системно зміцнює свої сили ППО. Робимо все, щоб підвищити стійкість наших міст та гарантувати безпеку людей», — резюмував Денис Шмигаль, повідомляє Міноборони.