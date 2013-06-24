З ініціативи Міністерства соціальної політики Кабінет Міністрів запровадив надання соціальної складової послуги раннього втручання та затвердив Порядок реалізації цього експериментального проєкту. В Україні нині діють понад 70 команд раннього втручання. Завдяки змінам послуга масштабується — понад 100 громад зможуть отримати державне фінансування для забезпечення надання такої послуги. Це сприятиме ранньому виявленню та профілактиці порушень розвитку в дітей, забезпечить своєчасну підтримку та успішну соціалізацію дитини в суспільстві. Очікується, що команди раннього втручання, кожна з яких зможе забезпечувати потреби майже 30 родин, загалом допоможуть приблизно 3,3 тисячі сімей щороку.

Команда раннього втручання допомагає зменшити вплив порушень розвитку на дитину та її родину; поліпшити фізичний, когнітивний, мовленнєвий та соціальний розвиток дитини; підвищити якість життя дитини та її родини; забезпечити дитині рівні можливості для участі в освітньому процесі та соціальному житті.

Експериментальний проєкт втілюватимуть за рахунок державного бюджету. Національний закупівельник (Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю) укладатиме договори з надавачами соціальної складової послуги. Відповідно до них, Фонд щомісяця здійснюватиме оплату надання соціальної складової послуги раннього втручання (згідно зі звітами).

Надавачі мають відповідати таким вимогам: перебувати в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг; мати фаховий рівень членів команди раннього втручання у складі трьох фахівців — із соціальної роботи / соціальний працівник, психолог, ерготерапевт / фізичний терапевт; мати автомобіль, який можна використати для виїзних зустрічей з отримувачами.

Важливо, що надавач може мати одну або кілька команд раннього втручання, які надаватимуть послуги в кількох селах, селищах, містах, сусідніх з тим, де розташоване приміщення надавача, за умови, що відстань від такого приміщення до місця надання соціальної складової послуги не перевищує 60 кілометрів.

Тариф на оплату соціальної складової послуги визначається як базова ставка на місяць на одну команду раннього втручання у складі трьох фахівців (фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник, психолог, ерготерапевт / фізичний терапевт), що становить 115 154 гривні.

Послугу раннього втручання надаватимуть дітям від народження до виповнення чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризики їх виникнення, що підтверджує направлення закладу охорони здоров’я або згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру. Послугу надаватимуть у звичному середовищі, де проживає та зростає дитина (вдома, на ігрових майданчиках, в інших громадських місцях та просторах).

Зміст соціальної складової послуги раннього втручання полягає у формуванні батьківських компетентностей та самозарадності батьків; сприянні створенню мережі підтримки навколо дитини та її батьків (допомога в отриманні супутніх послуг, психологічна підтримка батьків); адаптації середовища дитини та її розвиток у природному середовищі; підготовці дитини до зарахування в садочок та первинному супроводі та її супроводі під час влаштування до закладу освіти.

Частота зустрічей залежатиме від інтенсивності втручання, але зустрічі мають відбуватися не рідше, ніж раз на два тижні. Для отримання послуги батькам або іншим законним представникам дитини необхідно звернутися із заявою до виконавчих органів місцевого самоврядування, повідомляє Мінсоцполітики.