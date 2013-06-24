Президент Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті, а також подякував ученим за їхню роботу.

«Залучаємо молодих спеціалістів і поважних, досвідчених фахівців. Я бачу, що є різні напрями, різна зброя та захист. Це проявляється і в технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в морських дронах тощо», — сказав Володимир Зеленський.

На зустрічі йшлося про те, як можна зробити процес упровадження наукових розробок в оборонно-промисловому комплексі більш ефективним і швидким. Глава держави доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. За його словами, це дасть змогу безпосередньо обговорювати, а також масштабувати найбільш актуальні технології та розробки.

Окрема увага — підвищенню суспільного статусу вчених. Володимир Зеленський зазначив, що важливо збільшувати підтримку науковців, виплачувати матеріальну винагороду за авторські винаходи та новітні розробки, повідомляє Офіс Президента.