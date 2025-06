Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний взяв участь у панельній дискусії «Ідентичність, культура як основа соціальної згуртованості», що відбулася у рамках форуму «Human Capital Dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід проходив у рамках підготовки до Ukraine Recovery Conference 2025 за участі представників української влади, міжнародних партнерів, громадянського суспільства, бізнесу, експертів та медіа.

Учасники обговорили питання утвердження української ідентичності, ролі культури, мови, спорту та молодіжної політики у зміцненні соціальної єдності в умовах війни.

Під час виступу Матвій Бідний наголосив на важливості захисту української ідентичності — одного з ключових фронтів у сучасній війні.

«Ворог прагне знищити наше відчуття хто ми є, розірвати соціальні зв’язки, посіяти страх і розбрат. Але водночас ця боротьба згуртовує українців як ніколи раніше. 94% наших громадян заявили, що пишаються українським громадянством – найвищий показник за всю історію незалежності. Ми позбуваємося нав’язаних колоніальних наративів та утверджуємо власну, українську ідентичність», — підкреслив Матвій Бідний.

Окрему увагу Міністр приділив ролі молоді і спорту у згуртуванні та розвитку країни.

«Спорт є частиною нашої ідентичності, бо успіх у спорті є частиною національного бренду України. І тут ми можемо нести українську ідентичність назовні, показувати світу, хто ми є. Наші спортсмени є найкращими амбасадорами України в світі», — зазначив Міністр.

У панельній дискусії взяли участь:

Микола Точицький — Міністр культури та стратегічних комунікацій України;

Ольга Айвазовська — Голова правління Громадянської мережі «Опора»;

Сергій Жадан — письменник;

Валерія Вершиніна — виконавча директорка БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»;

Віолета Артемчук — координаторка ГО «Донбас SOS»;

Андрій Шевченко — Голова Місії Світового конгресу українців в Україні.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України закликав створювати умови, аби до України повернулися її громадяни. «Нам усім потрібно все зробити, щоб гарантувати безпеку і створити конкурентоспроможну державу, яка інтегрує молодь та ветеранів, і тоді українці будуть повертатися», — сказав Микола Точицький.

Директор Інституту фронтиру, Євген Глібовицький, який модерував дискусію, окремо відзначив структурний підхід, який демонструє Мінмолодьспорт у своїй роботі: «Міністерство молоді і спорту з 2018 року розробляло стратегію молодіжної політики до 2030 року. І є, я би сказав, структурований підхід до проблем, які ми можемо зараз обговорювати і самі всередині, і з нашими європейськими партнерами. Ми розуміємо, що величезне значення мають люди і саме тому питання культури є стратегічно важливим. І саме тому дуже важливо, що цього року на URC вперше ми говоримо про культуру», — зазначив Євген Глібовицький.

Захід організовано Міністерством національної єдності України за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та Центру економічного відновлення.