Олег ГРОМОВ,
Урядовий кур’єр»
У період кризи, коли заборонено перевезення пасажирів, Міжнародні авіалінії України (МАУ) активно займаються перевезенням вантажів у різні країни світу та всередині нашої держави. Про це повідомляють у компанії.
Задля такої мети залучатимуть літаки Boeing 767 і Boeing 737. У першому з них можна перевозити до 20 тонн різних вантажів, а в другому — до 29 тонн.
Також, як зазначають у МАУ, керівництво компанії ухвалило рішення перевозити вантажі не лише у багажних відділеннях, а й у салонах, де розміщено крісла для пасажирів.
8 квітня компанія вже виконала такий рейс з Китаю. Тоді в Україну було привезено медичні товари для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, що з моменту закриття польотів, до МАУ було скеровано 27 тисяч звернень громадян, які бажали повернення грошей за куплені раніше у компанії квитки на різні перельоти. Керівництво компанії зазначало, що МАУ обробляє не більше двох тисяч таких звернень на добу і цей процес добіжить кінця не раніше, ніж за місяць.