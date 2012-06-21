Археологи завершили реконструкцію древньої «Сариаркінскої піраміди», виявленої в степах неподалік від Караганди. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив карагандинський історик та археолог Віктор Новоженов.
«Усе літо експедиція під керівництвом І.О.Кукушкіна готувала об'єкт для реконструкції, а восени група фахівців під керівництвом кандидата історичних наук, відомого археолога А.З. Бейсенова завершила цей проект. Відтепер на туристичній мапі країни з'явився новий унікальний пам'ятник — мавзолей бегази-дандибаївского вождя», — написав учений, додавши, що розкопки триватимуть.
Він також виклав фото мавзолею до і після реставрації, зображення знайденої золотої каблучки незвичної форми і загадкових давніх письмен на фрагменті глиняного горщика.
Як пише tengrinews.kz, унікальний мавзолей епохи бронзи виявили в степах неподалік від Караганди у 2016 році. За оцінкою фахівців, споруду було зведено в Сариарці понад 3000 років тому для кагана (вождя) місцевого могутнього племені. Знахідку карагандинських археологів тоді назвали сенсаційною. Пам'ятник нагадує знамениті єгипетські піраміди приблизно того ж історичного періоду і особливо ступінчасту піраміду фараона Джосера.