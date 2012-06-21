З родичами українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран, зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що в Ірані перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну. «Кілька наших громадян уже ідентифіковано», — уточнив Володимир Зеленський.
Президент поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше: «Ми сподіваємося, що це має відбутися 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями».
Цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави — по 200 тисяч гривень. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій. Глава держави пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих, повідомляє Офіс Президента.
Володимир Зеленський побував у Посольстві Канади в Україні, де вшанував пам’ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 «МАУ» в Ірані, і зробив запис у книзі пам’яті, розміщеній в посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи.
«Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб захисту себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого «Боїнг-737»?» — написав він.
Історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об’єднує спільне горе. «Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав — Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Вічна пам’ять загиблим!» — зазначив Президент.
Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним послом Канади в Україні Ларисою Галадзою він висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією. І розповів, що до Ірану було відряджено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася. 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують роботу. Адже на її результати дуже чекають родини загиблих та всі українці.
Лариса Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні обставин катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути неодмінно встановлено правду.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»