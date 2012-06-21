Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж минулого року на Сумщині успішно діяла державна програма підтримки особистих селянських господарств населення за напрямом «Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб».
Нею скористалися майже 3,3 тисячі домогосподарств сільського населення області, які утримували 5900 голів молодняка ВРХ і отримали бюджетну дотацію на суму близько 6,6 мільйона гривень.
Найбільше таких господарств у Роменському, Лебединському, Глухівському, Білопільському, Конотопському та Недригайлівському районах.
Ця програма діє і нинішнього року, нею можуть скористатися ті, хто займаються тваринництвом і отримують та вирощують молодняк великої рогатої худоби.