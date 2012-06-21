Як кажуть адвокати, одна справа виграти суд, а зовсім інша — домогтися виконання його рішення. Тож у Міністерстві юстиції в межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» почав діяти новий напрям, який надасть українцям вичерпну інформацію, як реалізувати своє право на виконання судового рішення.
Розроблено перші інформаційні матеріали, які можна знайти на сайті «Я маю право!» (pravo.minjust.gov.ua). У межах проекту регулярно проводять правопросвітницькі акції, семінари, юридичні консультації та виїзди мобільних груп у всій Україні. Фахівці органів юстиції та системи безоплатної правової допомоги пояснюють, хто такий стягувач, які кроки зробити, щоб виконати судове рішення, які дані має містити виконавчий документ та як отримати присуджені кошти.
Для боржників розроблено путівник з інформацією про необхідні кроки після відкриття виконавчого провадження, а також роз’яснення, яка настає відповідальність за невиконання рішення суду.
«Це не просто роз’яснення основних прав і свобод, а корисні прикладні поради, як ці права захищати», — повідомила Світлана Глущенко, заступник міністра юстиції.
Важлива складова нової ініціативи — відкритий реєстр боржників та оприлюднений список боржників зі сплати аліментів — так званої дошки ганьби. Це має стимулювати злісних боржників не залишати дітей без законних виплат.
У країні почали діяти мобільні групи з ліквідації боргів з виплати аліментів, які регулярно перевірятимуть стан виконання рішень про стягнення коштів з недобросовісних боржників у регіонах. Такі групи вже працюють у Київській та Запорізькій областях.
Із 6 березня впроваджують систему щомісячного моніторингу, як діє закон щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, а статистику і показники з регіонів регулярно оприлюднюватимуть через офіційні канали комунікації Мін’юсту.
Важлива частина роботи — боротьба з підприємствами-боржниками із зарплати. Торік держвиконавці Мін’юсту стягнули з недобросовісних роботодавців на користь працівників понад 354 мільйони гривень боргу. Цього року роботу продовжено, наступного кварталу Мін’юст планує створити окремі виконавчі групи з ліквідації боргів із зарплати у всій країні.