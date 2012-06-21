Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Знайомий пасічник повідомив, що акацієвого меду, як не старався, не зібрав, адже холодна й запізніла весна не дала медоносу повноцінно розквітнути. Залишається надія на різнотрав’я та соняшник, який має зацвісти в липні. Певні сподівання покладають пасічники й на липу, яка, хоч і заквітувала, але, на жаль, не скрізь є. Гречку, яка раніше давали чималий вихід меду, також потрібно пошукати, адже нині сіють її небагато. А якщо й сіють, то китайських сортів, які бджіл не приваблюють. Подібна ситуація й з ріпаком, на якому в останні роки з задоволенням працювали комахи. Його стали сіяти значно менше.
Сьогодні на ринку в обласному центрі можна купити трилітрову банку меду за 250-300 гривень. Подібна ситуація з цінами й у районах. Однак, як вважають бджолярі, цей продукт може подорожчати у зв’язку з недобором. Якщо ще торік в Україні вироблялося меду більше, ніж його можна експортувати, або вжити на внутрішньому ринку, то нині, принаймні в окремих регіонах, ситуація почала змінюватися. Втім, літо ще триває…