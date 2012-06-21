Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині втілюють проєкт з будівництва сучасних амбулаторій загальної практики сімейної медицини у сільській місцевості. Ще позаторік у низці сіл почали будівництво 21 медичної амбулаторії. 90% вартості будівництва фінансує держава, на місцях мали забезпечити десятивідсоткове співфінансування. У 15-ти селах більша частина або майже усі будівельні роботи вже виконані.
Нині подекуди ще тривають внутрішні роботи, закупівля комп’ютерного та медичного обладнання, облаштування меблями. Частину об’єктів уже готують до здачі в експлуатацію. Проте на сьогодні жоден із об’єктів не зданий в експлуатацію, хоч заплановані строки давно минули. Зокрема недоліки та порушення в ході будівництва довелося усувати підрядникові ТОВ «Грифон груп» у Пугачівці, Червоному Куті та Соколівці Жашківського і Розсішках Христинівського районів. Через те будівельні роботи довелося на деякий час призупиняти.
Яка ж ситуація нині? Як повідомив на пресконференції голова облдержадміністрації Роман Боднар, роботи загальмувалися зокрема й через низьку якість проєктно-кошторисної документації. На окремих будовах не було передбачено інженерних рішень для доступності закладу людям із інвалідністю. Одним із проєктів у новозбудованій амбулаторії не було передбачено навіть умивальників. Нині недоліки усувають.
Проте, незважаючи на певні труднощі, упевнений Роман Боднар, нові медичні заклади на селі незабаром все ж запрацюють.