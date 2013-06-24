Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році.

Ці зміни передбачають оновлення, значну частину яких спрямовано на матеріальну підтримку медиків, що надають первинну та екстрену медичну допомогу в малозаселених громадах та складних для медичного обслуговування районах, зокрема на прифронтових територіях. Для цього переглянули та підвищили коефіцієнти до капітаційної ставки — розмір фінансових виплат медичним закладам за Програмою медичних гарантій, які працюють у таких громадах.

«Наша стратегічна ціль — щоб якісна, доступна безплатна медична допомога була в кожному куточку України: від великих міст до найвіддаленіших сіл і прифронтових громад. Рішення, які підтримав уряд, дають змогу посилити матеріальну підтримку медиків, які працюють у складних умовах, і забезпечити стале фінансування медзакладів, що надають первинну та екстрену допомогу в малозаселених та важкодоступних регіонах. Ми підвищили коефіцієнти до капітаційної ставки, щоб лікарні й амбулаторії отримували більше ресурсів для надання послуг людям. Це частина системної політики розвитку мережі медичної допомоги та кадрового потенціалу, щоб і в найменшій громаді пацієнт отримував допомогу на рівні сучасних стандартів», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відтепер заклади первинної медичної допомоги, які працюють утериторіальних громадах із низькою щільністю населення(наприклад сільські чи віддалені райони), отримуватимуть додаткове фінансування — встановлено коригувальний коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки. Тобто за кожну людину, яка уклала декларацію із сімейним лікарем, такі медзаклади первинної ланки отримуватимуть від НСЗУ на 20% більше коштів. Це дасть змогу забезпечити належний рівень фінансування медичних закладів у сільських та віддалених населених пунктах, отже гарантувати людям якісну медичну допомогу.

Зростуть коефіцієнти і для тих, хто надає екстрену медичну допомогу в населених пунктах у зонах бойових дій. Раніше вони становили 1,1 для територій можливих бойових дій та 1,26 — для активних бойових дій. Відтепер ці коефіцієнти збільшено до 1,48 та 6,01 відповідно. Це істотно підвищує фінансову підтримку центрів екстреної медицини та медицини катастроф, які працюють в небезпечних умовах, і сприяє забезпеченню їх ресурсами для оперативного та якісного реагування на потреби людей.

Зміни передбачають стимулювання лікарів залучати фельдшерів, лікарів-інтернів та медичних сестер з вищою освітою магістерського рівня до надання первинної медичної допомоги. Якщо раніше — за умови перевищення ліміту кількості декларацій — капітаційна ставка знижувалась, то тепер вона може залишитися стабільною. А у визначених випадках навіть забезпечуватиметься доплата.

Відтепер органи місцевого самоврядування та військові адміністрації повинні щомісяця затверджувати плани-графіки відвідувань сіл та віддалених населених пунктів лікарями і фельдшерами, які надають первинну медичну допомогу. Це стосується тих медичних закладів, до яких застосовуються коригувальні коефіцієнти (наприклад, через низьку щільність населення). Крім того, щомісяця вони мають звітувати Національній службі здоров’я України про виконання цих планів. Такий механізм дасть змогу забезпечити системний контроль за доступністю медичної допомоги у віддалених регіонах і підвищить якість надання послуг.

Нагадаємо, лікарі та інші медичні працівники, які нещодавно працевлаштувались у комунальних медзакладах сільських населених пунктів на пріоритетні вакансії, можуть отримати службове житло на час роботи. Нещодавно уряд ухвалив порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медиків.

А молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі і працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави одноразову виплату обсягом 200 000 грн. Це ініціатива уряду, яка діятиме до припинення воєнного стану з можливістю продовження.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я