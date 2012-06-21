Упродовж другої хвилі Національна служба здоров’я одержала 509 заяв від комунальних і приватних закладів первинної медичної допомоги. 468 із них заповнено з дотриманням усіх вимог. До 15 серпня саме з цими закладами служба укладе угоди, і вони з жовтня почнуть отримувати фінансування за новою моделлю, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Кількість заяв майже втричі більша порівняно з першою хвилею. Цього разу найактивнішими були заклади у Харківській, Львівській і Сумській областях. Багато заяв від закладів, які працюють у гірських селах Закарпаття.
«Приємно вражений рівнем підготовки керівництва медичних закладів. Багато хто завчасно автономізувався, отримали ЄЦП та перевірили термін дії ліцензії. А головне — почали мислити інакше: не як наймані працівники системи охорони здоров’я, а як справжні управлінці. Медицина оновлюється. Система охорони здоров’я одужує. Медична реформа діє», — коментує голова служби Олег Петренко.
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«Урядового кур’єра»