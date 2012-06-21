Реформування медичної галузі на Черкащині розпочинається із Золотоніського району, який обрали пілотним, де проходять апробацію всі зміни і починання, що потім будуть втілювати в області.
Уже сьогодні видно, як змінюється центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня. Спільними зусиллями сюди залучено майже 30 мільйонів гривень з різних бюджетів — на ремонти, оснащення і, що дуже важливо, на впровадження інформатизованої системи супроводу пацієнтів. Стосується вона насамперед електронної черги, електронних карток пацієнтів, електронної книги скарг.
Нині лікарі можуть у режимі реального часу консультуватися з колегами з обласних закладів, надсилаючи їм результати обстежень. Це нова якість обслуговування і дуже важливий захід у процесі реформування охорони здоров’я.
Програма інформатизації галузі охорони здоров’я області розрахована до 2020 року. Першопрохідцем у запровадженні автоматизованої системи супроводу пацієнтів став обласний кардіоцентр. Зміни ж в окремо взятому районі та місті, зауважив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, стали можливими завдяки децентралізації.
У Золотоноші відбулося виїзне засідання Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за участі заступника міністра Лева Парцхаладзе, який схвально оцінив перші кроки у впровадженні завдань реформування галузі.
— Тут чітко напрацьований алгоритм дій, — сказав він. — Для нас це виїзне засідання важливе тим, щоб на місці дізнатися про всі проблеми, які заважають упровадженню реформ, аби надалі спрощувати всі організаційні моменти. Презентуємо нові проекти для реалізації в медицині, освіті та інших галузях.
Ознайомившись із системою охорони здоров’я району, посадовець назвав приклад реформування медичних закладів вдалим для поширення в інших областях.