Міністерство охорони здоров’я України спільно з НСЗУ та Мінцифрою запускають новий пріоритетний канал інформування — push-сповіщення в «Дії». Тепер пацієнти зможуть отримувати інформацію від електронної системи охорони здоров’я про е-Рецепти та е-Направлення безпосередньо у застосунку «Дія». Нововведення забезпечить більш надійну доставку сповіщень пацієнту, зменшить кількість збоїв, пов’язаних із нестабільністю мобільного зв’язку, та скоротить витрати на інформування.

Якщо ви маєте застосунок «Дія» та авторизовані в ньому, повідомлення надходитиме саме туди — додаткових кроків та налаштувань не потрібно.

У разі якщо доставити його в «Дію» не вдалося, сповіщення прийде у Viber, а якщо цього месенджера немає на телефоні — ви отримаєте SMS, як і раніше.

Першочергово у «Дію» надходитимуть сповіщення про створення плану лікування, е-Рецепт із номером та кодом погашення, сповіщення про скасування е-Рецепта, а також про створення е-Направлення. Інші повідомлення, як і зараз, продовжать находити через Viber та SMS. Надалі перелік медичних сповіщень у «Дії» поступово розширюватиметься.

Важливо знати, що всі пацієнти (зокрема ті, які не мають телефону), як і раніше, за потреби можуть отримати в лікаря друковану памʼятку, що міститиме необхідну інформацію про е-рецепт чи е-направлення.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я