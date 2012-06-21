Медичні відходи дуже небезпечні, адже містять патогенні організми й токсичні речовини, які можуть спричинити інфекційні та інші захворювання. А також вони дуже забруднюють навколишнє середовище. Тому утилізація таких відходів в Україні з порушенням правил і відповідних вимог спричиняє адміністративну або кримінальну відповідальність. Тому в столиці всі медичні відходи знищують за правилами, прописаними в наказі Міністерства охорони здоров’я.
Про це під час брифінгу 7 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, такі відходи сортують до спеціальних ємностей і потім спалюють із дотриманням усіх норм. Адже тільки так їх можна повністю знешкодити.
Що ж до одноразових масок та рукавичок, то їх не вважають медвідходами. Проте й викидати їх просто так, тим паче під ноги на вулиці, не можна. Адже це, передусім, дуже шкодить екології. Тому громадянам слід збирати їх в окремі пакети й викидати у сміттєві баки. Далі, під час сортування сміття, ці пакети відбираються для подальшого спалювання. Відходи спалюють у печі за температури 800-1000 градусів Цельсія. Шлак видаляють, а дим перед викидом очищують до встановленої норми.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»