З наступного року в повному обсязі розпочнеться реалізація Програми медичних гарантій, яку втілюватиме Національна служба здоров’я України. 2020-го процес трансформації торкнеться й спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини. Адже державної субвенції на фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги у цей період не передбачено. Тож задля отримання державних коштів усі ці заклади мають укласти угоду з Національною службою здоров’я України. Для цього їх має бути автономізовано.
Станом на 12 листопада 2019 року в Україні автономізовано 70% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільше таких зареєстровано в Полтавській — 97,2%, у Вінницькій — 96,9% та Харківській — 91,8% областях. У Києві автономізовано вже 93 спеціалізовані медичні заклади, повідомляє пресслужба НСЗУ.
Ще одна важлива умова для підписання договору з цим відомством — комп’ютеризація закладу та його підключення до електронної системи охорони здоров’я. У межах підготовки до впровадження Програми медичних гарантій вже комп’ютеризовано 31,54% спеціалізованих закладів. І тут Полтавщина також має найвищі показники щодо комп’ютеризації — 81,69%. Львівщина і Вінниччина мають відповідно 64,64 та 62,6%.
В електронній системі охорони здоров’я з 1 листопада 2019 року зареєструвалися 263 спеціалізовані та високоспеціалізовані медичні заклади. Тут лідери — Вінницька, Львівська й Одеська області.
«В Україні триває трансформація системи охорони здоров’я. Первинна медична допомога вже півтора року працює за новою моделлю фінансування, у 2020-му — черга за спеціалізованими закладами. В Україні 70% таких закладів уже автономізовано. Понад півтори сотні закладів зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я. Отже, вони зробили перші й дуже важливі кроки до підписання угоди з НСЗУ. Зробили разом з місцевою владою, яка розуміє важливість того, щоб у їхні заклади у 2020 році пішли гроші за пацієнтом. Щоб люди, які проживають у цих містах і селах, отримали якісну й доступну медичну допомогу», — коментує голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»