Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Влада Луганської області звернулася до військових лікарів з проханням про співпрацю. Адже в області гостро стоїть проблема браку медичних кадрів, укомплектованість лікарями у медзакладах складає 57 %. Особлива потреба існує у вузькоспеціалізованих фахівцях, які надають послуги у закладах третьої ланки медицини. Тож військові надаватимуть спеціалізовану та екстрену медичну допомогу місцевому цивільному населенню.
Питання співпраці з військовими госпіталями очільник області особисто обговорював з директором Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України генерал-майором медичної служби ЗСУ Андрієм Вербою. Також ініціативу підтримали і у Штабі об’єднаних сил.
«Договір про співпрацю з військовими у сфері надання медичних послуг буде підписано найближчим часом», – упевнений голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Крім того, Штаб ОС готовий виділяти вертольоти для транспортування хворих дітей у разі необхідності надання їм екстреної медичної допомоги.