Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Тернопільські депутати на позачерговій сесії, що відбулася 8 квітня, перейнялися внесенням змін до місцевого бюджету громади. І вирішили додатково спрямувати понад 47 мільйонів гривень на потреби охорони здоров’я.
За словами міського голови Сергія Надала, зокрема, з цієї суми кошти виділятимуть на придбання медикаментів, засобів особистого захисту, обладнання, яке потрібне лікарням Тернополя. Певну частину грошей витратять і на заробітну плату лікарям. Медикам же, які лікуватимуть у міських закладах охорони здоров’я недужих, що уражені коронавірусною інфекцією COVID-19, виплатять муніципальну надбавку в 10 тисяч гривень.
До резервного фонду Тернополя спрямують понад 11 мільйонів гривень. Ці кошти використовуватимуть у разі додаткової необхідності в закупівлі засобів індивідуального захисту чи обладнання для лікувальних закладів обласного центру. Додатково виділяючи кошти на потреби міської медицини, водночас зменшили видатки в п’ятьох управліннях, зокрема культури та мистецтв, освіти й науки, житлово-комунального господарства.