Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, членами Кабінету Міністрів та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком щодо підсумків перших ста днів роботи оновленого складу уряду. У фокусі стан реалізації ключових рішень, а також завдання на наступний етап.

Учасники наради обговорили пріоритети державної політики в галузях енергетики, безпеки та оборони, соціального захисту населення, реабілітації ветеранів, цифровізації, а також фінансування освіти, науки й охорони здоров’я.

В ході зустрічі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував про успіхи роботи команди та нові ініціативи, зокрема щодо зміцнення стійкості медичної системи, розширення доступу до лікування, розвитку кадрового потенціалу та впровадження інноваційних рішень у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, запроваджено урядові ініціативи щодо підтримки прифронтових регіонів. Завдяки цим рішенням медзаклади первинної та екстреної допомоги, що працюють у складних умовах, одержать додаткове фінансування вже цього року. Також лікарні у прифронтових громадах отримують підвищене фінансування за кожного медпрацівника. За оцінками Національної служби здоров’я України, це додатково 185 млн грн щомісяця. Міністр наголосив на важливості того, щоб збільшення фінансування перетворювалося на зростання зарплат для медиків — це рішення, які приймають керівники, з ними ведуть постійний діалог для досягнення цієї мети.

«У проєкті бюджету наступного року ми додаємо в програму медичних гарантій 16 мільярдів гривень. Уряд запроваджує певні ініціативи, аби медзаклади мали додаткове фінансування, особливо на прифронтових територіях. Важливо, щоб керівники лікарень раціонально скористалися цими додатковими коштами і вони йшли насамперед на підвищення заробітних плат медикам. Розрахунки показують, що це дає змогу, приміром, платити сімейному лікареві 35 тисяч гривень», — зазначив Віктор Ляшко.

Розширюється програма «Доступні ліки». Сьогодні вона охоплює понад 705 лікарських засобів і медвиробів, які люди можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою. Цією можливістю вже скористалися 5,5 млн українців. 2025 року бюджет на централізовані закупівлі ліків збільшено на 3,2 млрд грн (до 14,3 млрд грн). Це дасть змогу додатково закупити понад 400 позицій (для лікування онкохвороб, гемофілії, серцево-судинних і рідкісних захворювань, розсіяного склерозу, психічних розладів у дітей).

Крім цього, до кінця року очікуютьпоставку трьох нових інноваційних онкопрепаратів, закуплених за договорами керованого доступу. За таким самим механізмом закуплено вакцину проти вірусу папіломи людини (безоплатна вакцинація розпочнеться з 1 січня 2026 року). Також закуплено препарат для лікування раку легень.

Посилюють підтримку медзакладів, що лікують бойові травми. Фінансування таких лікарень збільшено вдвічі. Запроваджено можливість оплати кількох операцій у межах одного клінічного випадку. Вартість ресурсоємних процедур зросла — зокрема ЕКМО (з 177 тис. грн до 342 тис. грн). У вересні ці зміни дали медзакладам змогу отримати додатково понад 170 млн грн.

Запроваджують національну програму щорічних профілактичних оглядів для українців віком 40+. Уже з 2026 року громадяни зможуть безоплатно проходити комплексне обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних розладів. Такий підхід дасть змогу не лише запобігати ускладненням, а й своєчасно реагувати на виявлені ризики.

Зростає підтримка молодих фахівців. Випускникам інтернатури, які підписали трирічні контракти на роботу в сільській місцевості або прифронтових громадах, належить разова виплата 200 тис. грн (це в 13 разів більше, ніж було раніше). Таку підтримку вже незабаром одержать 83 молоді лікарі.

Створюють нові можливості для реінтеграції бойових медиків. Спрощено доступ до медичної освіти та працевлаштування для фахівців із бойовим досвідом. Уже понад 350 осіб цієї осені вступили на програми підготовки.

Триває робота над створенням цілісної системи протезування й реабілітації. У Харкові та Львові відкрито два сучасні протезні центри, оснащені за підтримки міжнародних партнерів. Харківський центр уже приймає до 10 пацієнтів щомісяця, з перспективою розширення до 25. Львівський — найбільший в Україні, обладнаний 20 3D-принтерами, здатними виготовляти до 600 куксоприймачів щомісяця.

Розпочато створення двох центрів ядерної медицини, де виготовлятимуть радіофармацевтичні препарати для ранньої діагностики онкозахворювань. На закупівлю необхідного обладнання вже спрямовано понад 445 млн грн у межах інструменту Ukraine Facility.

Поліпшується матеріально-технічна база медичних закладів. За останні роки для українських лікарень закуплено 21 лінійний прискорювач і 33 апарати МРТ за кошти держбюджету, ще дев’ять — за підтримки японського агентства JICA. Тривають поставки закупленого обладнання у визначені медзаклади. У межах ініціативи UNITED24 придбано 11 рентгенівських систем і 30 броньованих евакуаційних автомобілів для потреб військових медиків.

МОЗ України і далі системно працює над тим, щоб українська медицина залишалася стійкою, сучасною та доступною, навіть в умовах війни.

Джерело:

Міністерство охорони здоров’я