Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Дружківці місцеві медичні працівники отримали у власне користування велосипеди, які їм безкоштовно запропонували представники Донецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». У згаданій організації спробували ще й таким способом допомогти медикам долати відстань від дому до роботи, а заодно також подбати і про власне здоров’я.
«Оскільки під час карантину громадський транспорт не працює, обласний центр вирішив надавати велосипедний транспорт, по-перше, працівникам медичної сфери, а по-друге, всім тим, кому також важко дістатися до місця роботи», — повідомив начальник відділу спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи центру «Спорт для всіх» Валерій Колоша.
Досі медикам Дружківки вже передали 8 веломашин, а ще 9 одиниць цього екологічного і оздоровчого виду транспорту поки чекають бажаючих серед медичного персоналу, поліцейських чи рятувальників.