Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Лікарі інфекційного відділення Яковлівської лікарні №1 та Центральної міської лікарні Дружківки отримали 40 захисних щитків-екранів, без яких їм зараз не обійтися у повсякденній роботі. Дуже доречна допомога надійшла від місцевих активістів громадських організацій «Україна можливостей» та «Нова Дружківка».
«Це не така й велика допомога, бо потреби медиків у засобах індивідуального захисту все одно залишаються. Та ми ще хотіли показати, що про лікарів можна не тільки турбуватися, а й реально допомагати. І якщо люди не будуть залишатися осторонь, а візьмуть на себе частину відповідальності, буде зовсім інша позитивна динаміка», — переконана вимушена переселенка з Донецька, активістка ГО «Україна можливостей» Світлана Агаджанян.
До речі, захисні екрани — не заморського, а місцевого виробництва. Зважаючи на тривожну ситуацію з поширенням коронавірусу, їх почали виготовляти підприємці з Краматорська і медики цього міста також вже користуються таким дуже потрібним їм спорядженням.