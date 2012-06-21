Напередодні Дня медичного працівника, під час позачергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав лікарів і медпрацівників, запевнивши: уряд робитиме все можливе, аби їх підтримати, зокрема й матеріально. За його словами, найближчим часом буде спрямовано 8 мільярдів гривень на підвищення зарплат не лише дипломованим медикам. Тож лікарям виплати планують підвищити на 70%, середньому медперсоналу — на 50% (близько 2 360 гривень), молодшим медсестрам — на 25% (близько 1180 гривень).
Планується й підвищення мінімальної зарплати українців, а це також позитивно вплине і на зарплати медиків. Прем’єр запевнив, що буде неодмінно дофінансовано екстрену медицину. На це буде спрямовано 1,3 мільярда гривень. А ще уряд виконає обіцянку не закривати масово лікарні й не звільняти лікарів. І на підтримку медзакладів і медпрацівників планують спрямувати близько 2,3 мільярда гривень.
А через зростання статистики захворюваності на коронавірус Прем’єр вимагає від головного санітарного лікаря й фахівців Держпродспоживслужби частіше бувати в областях.