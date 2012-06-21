За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 5322 медичних працівники. Не обійшлося й без жертв.
Як повідомив під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров’я Максим Степанов, згідно з постановою уряду щодо надання додаткових коштів фонду соціального страхування, 2,278 мільярда гривень було передбачено на виплату медпрацівникам, які занедужали на COVID-19. Крім того, COVID-19 було внесено до переліку професійних хвороб — передбачено виплати до 630 тисяч гривень, залежно від ступеню втрати працездатності або на випадок встановлення інвалідності. Сім’ям загиблих медиків виплачується компенсація — 1 мільйон 576 тисяч гривень.
Відповідаючи на запитання журналістів, міністр пояснив, чому в Києві досі заборонено приймати відвідувачів у закритих приміщеннях ресторанів. «Оскільки показник інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення має становити менше 12) перевищує встановлені норми, у столиці зачинено приміщення ресторанів, і вони поки що не працюватимуть», — зазначив він.
Також Максим Степанов розповів, як українці не дотримуються самоізоляції: «Загальна кількість порушень, зафіксованих за увесь час пандемії, становить понад 2200. Національна поліція виписала порушникам штрафів на понад 3,4 мільйона гривень».
А ще міністр нагадав українцям, що 14 червня — Всесвітній День донора крові. Він закликав усіх долучатися до донорства, бо це рятує життя людей. Щоб стати донором треба бути, зокрема, старшим 18 років, важити понад 50 кілограмів, не вживати алкоголь, ліки (за 72 години до здачі крові), не хворіти на певні хронічні недуги.
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«Урядового кур’єра»