Медики заявили про те, що коханняв – це зовсім не диво, а хронічне захворювання, яке приховує порушення в роботі серця і відключення критичного мислення. Це все відбувається на тлі змін гормонального фону.
Оскільки вже завтра Всесвітній день всіх закоханих – 14 лютого, психологи вирішили висловити свої переконання з приводу кохання. Вони стверджують, що кохання – це хвороба і як при будь-якому серйозному захворюванні, людині потрібен певний режим.
У людей, які пережили це почуття, відбуваються зміни в гормональному фоні, зокрема порушення різного характеру, від роботи серця до нирок. Психіатри проводять паралелі з психозом, при якому з'являється явно виражене порушення психічної діяльності і психічні реакції, які суперечать реальній ситуації (по І. П. Павлову), що відбивається у розладі сприйняття реального світу і дезорганізації поведінки.
Однак не всі фахівці відгукуються про кохання в негативно ключі. За словами лікаря-психіатра Євгена Ковальова, під час обопільної закоханості у кожного відбувається вироблення нейромедіатора дофаміна – гормону щастя. А гормон – окситоцин, формує прихильність людей до об'єктів їх почуттів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»