Як би далеко не зробила крок сучасна медицина, все-одно залишаються хвороби, які погано піддаються лікуванню. Тому боротьба з ними виходить на перше місце. Одним із таких страшних захворювань є рак.
Нещодавно група вчених з університету Вісконсіна в Мадісоні виявила спосіб запобігти розвитку метастазів при ракових захворюваннях.
Про нову наукової роботи повідомляє видання MedicalXpress з посиланням на Journal of Cell Biology. Відповідно до прес-релізу, експерти виявили білок Munc13-4, який стимулює виділення екзосом раковими клітинами.
Екзосома - це мікроскопічні позаклітинні бульбашки діаметром то 30 до 100 нанометрів, що виділяються в міжклітинний простір. Порожнина екзосом містить особливі білки, РНК і ліпіди. У екзосомі, що виділяються раковими клітинами, крім усього іншого, є фактори, що стимулюють ріст пухлини. Екзосоми можуть транспортувати онкогени в сусідні клітини, підсилюючи їх розподіл. Також вони переносять білки, які роблять тканини навколо пухлини уразливими до проростання злоякісних клітин. Плюс вони виділяють фактори, що пригнічують активність імунної системи.
Вчені університету Вісконсіна дізналися, що кальцій (якого дуже багато в більшості зростаючих пухлин) стимулює виділення екзосом. А відповідає за це вже згаданий кальцій-зв'язуючий білок Munc13-4 в зв'язці з іншим білком Rab11. Придушення активності цих білків або заміна одного з генів на «поламану» копію не дає можливості ракової клітини засвоювати кальцій. А значить і виділяти екзосоми, що в свою чергу запобігає утворенню метастаз і зупиняє ріст пухлини.