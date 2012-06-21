Американські фахівці назвали низку факторів, які впливають на підвищення артеріального тиску.
Так, однією із найпоширеніших причин підвищеного тиску є неправильний підхід до його вимірювання. За словами медиків, для отримання більш точних даних людина повинна деякий час посидіти в спокійній обстановці. Також перед вимірюванням тиску не можна пити напої, що містять кофеїн, і курити.
Ліки, що відпускаються без рецепта: звичайні знеболюючі препарати, такі як напроксен і ібупрофен, можуть підвищувати кров'яний тиск. Наркотичні препарати з меншою ймовірністю підвищують кров'яний тиск. П Люди з проблемами серця повинні обмежувати або уникати їх, особливо якщо вони не контролюють кров'яний тиск.
Алкоголь і кофеїн: надлишок будь-якого з них може підвищити кров'яний тиск. Медики радять обмежити вживання кави трьома чашками в день, а тим, у кого високий тиск, необхідно відмовитися від нього.
Трави і харчові добавки: натуральні харчові добавки не обов'язково безпечні. Деякі з них можуть підвищувати кров'яний тиск. Інші продукти можуть взаємодіяти з ліками і через це виходить негативний ефект. Будь-яка людина, що приймає антидепресанти, такі як інгібітори моноаміноксидази (MAOI), повинен уникати вживання сирів, ковбасних виробів, соєвих продуктів та інших, що містять тирамін.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»