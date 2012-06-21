Найчастіше головний біль з’являється локалізовано в одній половині голови, а також має пульсуючий характер і триває від 2 до 72 годин. Серед симптомів мігрені, медики відзначають нудоту, блювоту, гіперчутливість до світла, звуків та запахів. При фізичній активності спостерігається посилення цих симптомів.
Впродовж багатьох років боротьби із захворюванням, вчені так і не знайшли жодного універсального методу, однак недавно було виявлено 4 натуральних способи для профілактики мігрені.
В ході експериментів, вчені-медики виявили, що саме брак магнію в організмі сприяє розвитку нападів мігрені, отже, його необхідно збільшити. Падіння рівень біозахисту цього мінералу спостерігається після інтенсивних фізичних навантажень та стресу. Як відомо, магній міститься у великій кількості у листовій зелені. Це такі продукти, як: шпинат, капуста броколі.
Багато людей страждає від мігрені, а ще більше від постійного головного болю, проте ніхто з них не замислюється про те, що це може бути елементарна реакція організму на продукти харчування, які зовсім не підходять людині. Головний біль найчастіше з’являється через 2-4 години після вживання «ворожої» їжі. Для людей, які страждають недугою, дієтологи радять завести спеціальний щоденник, де вони зможуть занотовувати свій щоденний раціон, й надалі спостерігати за позитивним чи негативним його впливом на самопочуття. У ході експериментів, більшість людей, прислухалася до порад експертів, вони відчули кардинальні зміни у своєму самопочутті.
Глюкоза є відмінним джерелом енергії для організму, але порушення стабільного рівня цукру в крові, протягом дня, може привести до утворення нападів мігрені. Для того, щоб цього уникнути, варто контролювати вживання солодощів, а також вуглеводів зокрема шоколаду, газованої води, тістечок і різноманітної випічки. До всього іншого, медики рекомендують щорічно здавати аналіз на визначення рівня глікозильованого гемоглобіну – показника тривалого підвищення кількості цукру в крові (більше 90 днів), для виключення вірогідності діабету.
Останньою причиною мігрені вважається надмірна вага. Його наявність може посилити напади головного болю вдвічі. Дослідження вчених показали, що зниження частоти та інтенсивності мігрені було досягнуто завдяки схудненню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»