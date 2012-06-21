Червоний буряк досить популярний в Україні. Це не дорогий і смачний овоч, який має безліч корисних властивостей. Жодна господиня не може обійтися без червоного буряка, готуючи знаменитий український борщ.
Медики вважають, що буряк сприяє омолодженню. Вони назвали рецепт краси: їж і молодій. Буряк має дивовижні властивості, містить велику кількість вітамінів і мікроелементів. Овоч містить цукор, різні кислоти, білок, каротин і пектин. Вітаміни і мінерали, які є в червоному буряці, допомагають поліпшити обмін речовин і травлення.
З буряка готують безліч смачних страв, він обов'язково входить до складу вінегрету і борщу. Для збереження максимальної кількості вітамінів, лікарі радять їсти буряк сирим, але його можна запекти або приготувати на паровій бані, якщо не подобається смак у сирому вигляді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»