Фахівці назвали сфери діяльності, працюючи в яких люди ризикують отримати інфаркт. Крім того, фахівці дали деякі рекомендації для тих, хто знаходиться в групі ризику.
Незважаючи на те, що серцево-судинні захворювання є однією із головних причин смертності на Землі, є деякі сфери діяльності, які особливо небезпечні для життя. До таких ризикованих професій відносяться льотчики, лікарі та водіяї автобусів. Медики впевнені, що представники цих професій відчувають нервове напруження щоденно. Уся справа у високому рівні відповідальності. Це природно позначається на роботі серцево-судинної системи.
Крім того, експерти вважають, що в групі ризику знаходяться і люди творчих професій. Цікаво, що, за словами лікарів, на виникнення загрози інфаркту впливає не сама робота, а ставлення до неї. Це обумовлено саме особистісними особливостями кожної конкретної людини.
Щоб зменшити ризик появи серцево-судинних хвороб, фахівці радять дотримуватися здорового харчування, підтримувати спортивну форму і уникати шкідливих звичок. Крім цього, медики радять спокійніше ставитися до всього, що відбувається на роботі, намагаючись абстрагуватися від цього під час відпочинку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»