Вагітних жінок і людей, які страждають на ожиріння, медики віднесли до групи високого ризику ускладнень, викликаних грипом, включаючи смерть. Вони повинні пройти тестування і негайно розпочати антивірусне лікування, якщо помітили хоча б найменші ознаки захворювання.
Хоча противірусне лікування рекомендують розпочинати протягом двох днів після виявлення симптомів грипу, це більше відноситься до тих людей, які не схильні до високого ризику ускладнень. Вагітним жінкам і людям, що страждають на ожиріння, слід негайно проходити огляд і приймати противірусні препарати. Кожна хвилина зволікання може коштувати їм життя.
Також до категорії високого ризику медики віднесли: маленьких дітей, яким менше двох років, жінкок, які нещодавно народили, людей з ослабленою імунною системою через хвороби, ліків та хворих на серцеві недуги.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»