Як відрізнити інфаркт від симптомів панічної атаки? Про це розповіли фахівці Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

«Якщо у людини виникає почуття непереборного страху, це може бути ознакою і панічної атаки, і інфаркту. Серед інших симптомів, які збігаються при такому стані – нудота, задишка і біль у грудях. Однак при інфарктах біль в грудях віддає в інші частини тіла: ліву руку, шию, щелепу, спину і живіт», – йдеться в повідомленні.

При панічній атаці люди відчувають озноб або припливи, прискорене серцебиття, тремтіння і поколювання у кінцівках, відчуття задухи, сухість у роті і дзвін у вухах. Однак, як зазначили в британській службі охорони здоров'я, хоча панічна атака і здається лякаючою, вона не представляє небезпеки для життя. А ось при підозрі на інфаркт необхідно без зволікання викликати швидку.

Раніше експерти пояснили, що від того, яка кількість води щодня надходить в організм, безпосередньо залежить робота серця і нирок. У день необхідно до двох літрів рідини, за умови, що немає спеціального режиму пиття за станом здоров'я – в цьому випадку необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря.

Також фахівці нагадали, що найкориснішою для серцево-судинної системи є середземноморська дієта, що передбачає вживання овочів, фруктів, цільнозернового хліба, риби, мінімальної кількості м'яса.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»