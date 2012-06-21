За допомогою харчування можна суттєво вплинути на власний організм. Наприклад, волоські горіхи здатні навіть змінити деякі показники крові.
Гемоглобін
Волоський горіх багатий залізом, цинком і кобальтом, ці мінерали допомагають підвищити вміст гемоглобіну в крові і боротися з проявами анемії.
Холестерин
У волоському горісі є вітаміни А і Е, вони покращують роботу всіх систем органів, а також допомагають очистити судини від шкідливого холестерину і зміцнити їх стінки. Волоські горіхи запобігають розвитку серцево-судинних захворювань.
Цукор
Настоянка з перегородок волоського горіха допомагає знизити цукор в крові.
Протипоказання
Волоські горіхи не рекомендують вживати дітям до 5 років, людям з надмірною вагою, а також тим, хто скаржиться на алергію. Крім того, особливу увагу варто звернути на свіжість продукту. У горіхах містяться жири, які можуть прогіркнути.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»