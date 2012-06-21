Вчені з Колумбійського університету з'ясували, що додавання двох з половиною ложок цукру в чай збільшує ризик розвитку синильної деменції або хвороби Альцгеймера. Висновки фахівців були представлені на Міжнародній конференції Асоціації по боротьбі з хворобою Альцгеймера в Чикаго. Про це повідомляє видання Daily Mail.
У дослідженні взяли участь 2226 чоловік, які не мали ознак деменції. Серед добровольців було проведено опитування, в ході якого вони вказували, додавали вони цукор в їжу і в напої і в якому обсязі. При цьому у 429 чоловік протягом семи років розвинулася хвороба Альцгеймера.
Виявилося, що у людей, які щодня додають 30,3 грама цукру в їжу, ризик синильної деменції збільшується на 33% в порівнянні з тими, хто вживає 5,8 грама цукру в день. Також вчені показали, що любителі солодких напоїв, зокрема пуншів і фруктових соків, на 27% частіше страждають від хвороби Альцгеймера, а ті хто постійно вживає підсолоджені газовані напої – на 54%.