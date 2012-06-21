Згідно зі статистикою, інсульт входить до переліку хвороб, які найчастіше призводять до раптової смерті. Значна частина летальних випадків припадає на «тиху» форму цієї недуги.
Основними ознаками інсульту, який не має гострого перебігу, є такі:
♦ колючий м'язовий біль однієї частини тіла;
♦ безпричинне порушення дихання;
♦ порушення координації руху;
♦ проблеми із зором;
♦ раптовий різкий головний біль;
♦ спотворення рис обличчя;
♦ постійна втома і сонливість;
♦ підвищена пітливість тіла;
♦ м'язова слабкість;
♦ порушення терморегуляції від різкого холоду та спеки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»