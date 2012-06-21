За словами медиків, процес входження в робочий ритм часто викликає поганий настрій або різні афективні розлади. Однак подолати такий стан допоможе використання в їжі деяких продуктів-антидепресантів.
Незважаючи на всю складність повернення доробочого ритму, лікарі згадують про короткочасність цього процесу. Але для того, щоб цей період скоротився ще більше, необхідно включити до свого раціону деякі продукти.
Найбільш ефективними натуральними антидепресантами є шоколад, банани і горіхи. Медики радять вживати ці продукти протягом робочого дня, що допоможе значно збільшити працездатність і підняти настрій. Також з цим завданням чудово справляється зелений чай з сухофруктами.
Експерти відзначають, що в момент, коли організму необхідно налаштуватися на роботу, не варто обмежувати себе в їжі. Крім цього, лікарі рекомендують збільшити в своєму раціоні кількість риби, овочів та фруктів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»