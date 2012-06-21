Щоб наші очі були здоровими, а гострота зору не погіршувалася, необхідно дбати про правильну роботу кишківника. Зв'язок дуже простий: якщо організм заповнений шлаками, їжа перетравлюється і засвоюється неправильно, вітаміни в необхідному обсязі «не доходять» до судин, що впливає на стан нашого здоров'я і, природно, на стан очей. Тому буде дуже корисно проводити очищення організму, тобто два рази на рік промивати кишківник.
Щоб вивести всі токсичні продукти, промивання потрібно робити протягом чотирьох тижнів за такою схемою:
♦ 1-й тиждень - щодня робити 1,5-літрову клізму з кип'яченої води, ст. ложки яблучного оцту, соку половини лимона;
♦ 2-й тиждень - робити таку клізму через день;
♦ 3-й тиждень - через два дні;
♦ 4-й тиждень - один раз в тиждень. Також корисно для очей вживання продуктів, багатих на вітаміни А, Е, С.
Морквяний сік багатий на вітамін А. Пийте, коли хочеться. Ще корисніше для очей, якщо його двічі протягом року приймати по склянці вранці протягом місяця.
Сік петрушки потрібно пити по столовій ложці при кон'юнктивіті і катаракті, а змішавши його з морквяним соком, корисно вживати його після напруженої роботи за комп'ютером: знімає втому, відновлює гостроту зору.
Абрикоси в будь-якому вигляді, шипшина зміцнюють судини очей. Гарбуз багатий каротином, який дуже необхідний для ослаблених очей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»