Група вчених зі США, Бразилії та Іспанії провела дослідження і з'ясувала, які продукти сприяють розвитку хвороб серцево-судинної системи і підвищують ризик передчасної смерті, пише MedicalXpress.
За даними фахівців, найшкідливішою є їжа з високим ступенем обробки. До неї відноситься їжа, що пройшла кілька етапів промислового впливу і містить багато цукру, барвників, ароматизаторів, жирів та солі.
Експерти порівняли дані про раціон і здоров'я 105 тисяч добровольців, а потім протягом 10 років відстежували їхній стан. З'ясувалося, що вживання продуктів з високим ступенем обробки на 11-13% підвищує ризик розвитку хвороб судин і серця.
Крім того, вживання більше чотирьох порцій такої їжі в день на 62% збільшує ризик передчасної смерті. А одна порція – на 18%.
Вчені рекомендували знизити споживання хлібобулочних виробів, напівфабрикатів, газованих напоїв, кукурудзяних пластівців, відновлених м'ясних і рибних виробів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»