Гіпертонія (підвищений тиск) є одним із найпоширеніших захворювань в світі. Від неї страждають і люди похилого віку, і молодь. Дієта є одним із найбільш ефективних методів профілактики цієї хвороби.
Виноград
Медики радять гіпертонікам щодня вживати виноград у великих кількостях. Він зміцнює серцево-судинну систему, покращує склад крові і знижує холестерин. Якщо ви побачили в магазині виноград з коричневими точками, можна сміливо його брати. Вони не означають те, що він зіпсований. Дивіться на ягоди - вони повинні бути цілими і без пошкоджень.
Часник
Він допомагає знизити рівень холестерину і допомагає боротися з симптомами гіпертонії, інсульту і інших хвороб серця. Фахівці дозволяють вживати часник сирим і вареним. Дослідження показали, що сирий чоснок краще бореться з підвищеним тиском і допомагає кровообігу.
Банани
У цих фруктах містяться калій і магній. Ці корисні мікроелементи позитивно впливають на серцево-судинну систему, насичують киснем клітини мозку і нормалізують водний баланс в організмі. Крім того, банани багаті вітамінами В6 і С.
Темний шоколад
Незважаючи на те, що багато звинувачують темний шоколад в підвищенні тиску, як і кава, це не зовсім так. На відміну від ранкового напою, він не впливає на нервову систему. Як і кава, шоколад багатий антиоксидантами, а ще в ньому містяться вітаміни В і РР. Вибирайте тільки той, який складається на 70-75% з какао, а в день варто вживати не більше 30 грамів цієї смакоти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»