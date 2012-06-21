Медики з'ясували, що багаторазове розігрівання їжі небезпечне для здоров'я. До продуктів, які не можна розігрівати двічі, відносяться: буряк, картопля, куряче м'ясо, яйця і гриби.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Під час другого розігріву нітрати і крохмаль, які містяться в овочах, змінюють молекулярну структуру, можуть накопичуватися в організмі і при досягненні критичного рівня стають отруйними.
Розігріті курячі яйця слід з'їдати через короткий час після приготування і тільки в холодному вигляді, в іншому випадку ймовірність отруїтися дуже висока.
При розігріванні курятини і грибів утворюються дуже шкідливі для організму волокна і елементи, які можуть привести до захворювань печінки і серця.
Медична спільнота рекомендує готувати їжу на один раз, а все що залишилося після обіду: овочі краще з'їсти в холодному вигляді і ні в якому разі не варто запивати їжу водою.
У людей, які п'ють воду під час їжі або відразу після неї, підвищується ризик розвитку діабету. Це відбувається, тому що вода сприяє абсорбції цукру і збільшення його рівня в крові.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»