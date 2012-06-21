Регулярне додавання в раціон несолоних горіхів приблизно на 17% знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань (ССЗ). Про це йдеться в дослідженні іранських вчених, представленому на конгресі Європейського товариства кардіологів.
Фахівці протягом 12 років спостерігали за харчуванням 5,5 тис. осіб у віці старше 35 років. Вони прийшли до висновку, що вживання в їжу фундука, волоських горіхів і мигдалю позитивно впливало на здоров'я людей. А зниження смертності від ССЗ на 17% відзначалося при вживанні горіхів мінімум двічі на тиждень.
Дослідники особливо підкреслили, що мова йде саме про несолоні і сирі горіхи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»