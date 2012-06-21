Проблеми з серцем нині хвилюють багатьох, адже в групу ризику потрапляють не тільки літні люди, але й молодь. Медики назвали ТОП-3 речовин для збереження здоров'я серця протягом довгих років. До них вони віднесли корицю, магній і кальцій.
Медики вже давно довели, що магній позитивно впливає на серце: він робить серцевий ритм регулярним, максимально розслаблює артерії, дозволяючи крові рухатися вільно. На магній багаті такі продукти як шпинат, цільнозерновий хліб, риба та горіхи.
Що стосується кальцію, то він відповідає за контроль скорочень серцевого м'яза і згортання крові. Згідно з наявними даними, ця речовина має надходити в організм щодня, оскільки дуже швидко витрачається. Його можна знайти в молочних продуктах, зелених листових овочах і соєвих бобах.
Якщо говорити про корицю, то вчені з'ясували: речовина знижує рівень тригліцеридів, які відповідають за розвиток ішемічної хвороби. Це пов'язано з тим, що рівень холестерину в організмі стає нижчим. Корицю, варто відзначити, протягом довгих років додавали в різні страви.
Також варто трохи сказати про продукти, які покращують роботу серця. Серед них медики називають кавун, томати, лососевих. Якщо говорити про велику ягоду, то вона містить пігмент лікопін, який знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»